Assalto armato al caseificio Franzese, situato a Monteruscello, frazione di Pozzuoli, in provincia di Napoli. Ieri sera due malviventi hanno fatto irruzione nel negozio ed hanno puntato due pistole contro i presenti, tra cui anche un bambino.

Monteruscello, rapinatori senza scrupoli al caseificio: pistola in faccia al bimbo

Come si vede dalle immagini del sistema di videosorveglianza, due dipendenti stavano servendo al bancone una coppia di clienti quando, improvvisamente, i criminali – con volto travisato e arma in pugno – sono entrati nell’attività poco prima dell’orario di chiusura, seminando così il panico.

Uno di loro ha puntato l’arma da fuoco in direzione di un bambino che si trovava dietro al bancone, per poi minacciare una donna di consegnare loro il denaro contenuto nella cassa in una shopper in plastica. Il complice, invece, ha fatto da “palo”: è rimasto tutto il tempo sull’uscio della porta, controllando così l’eventuale arrivo di forze dell’ordine sul posto.

Con il bottino tra le mani, i banditi si sono poi allontanati dall’esercizio commerciale facendo perdere le loro tracce. Alla scena hanno assistito anche alcuni clienti che si erano recati nel negozio per acquistare salumi e latticini; in particolare, una signora si è sentita male per il forte spavento e le è stato dato un po’ d’acqua per riprendersi. Nelle prossime ore i titolari sporgeranno regolare denuncia alle forze dell’ordine.