Monteruscello, protesta degli studenti al liceo Maiorano: “Igiene e agibilità dei bagni”

A Monteruscello, frazione di Pozzuoli, decine di studenti del liceo Maiorano si sono ritrovati all’esterno dei cancelli dell’istituto per protestare contro le condizioni insostenibili della loro scuola. Il cuore della protesta sono i bagni dell’istituto: metà sono fuori uso e quelli agibili versano in condizioni allarmanti. Gli studenti lamentano allagamenti, sporcizia incrostata da giorni e una grave mancanza di igiene, con avvistamenti di blatte e persino topi.

L’allarme, lanciato dai ragazzi in più occasioni, punta il dito sulla gestione inadeguata della pulizia, che dovrebbe garantire un ambiente scolastico sano e sicuro. I giovani chiedono un intervento immediato delle autorità scolastiche e comunali per ripristinare condizioni igieniche adeguate e rendere agibili i bagni in tutto l’edificio.