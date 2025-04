Succede di tutto allo stadio Veneziani nella sfida tra Monopoli e Giugliano, terminata 3-2 per i padroni di casa al termine di una gara ricca di emozioni, colpi di scena e gol. I biancoverdi di Colombo partono fortissimo, si portano sul 3-0 in appena 22 minuti, ma subiscono il ritorno del Giugliano che, con una reazione d’orgoglio, sfiora l’impresa e si vede annullare il gol del possibile 3-3 nel finale.

Monopoli-Giugliano 3-2: spettacolo e rimonta mancata, ma che cuore i tigrotti

Il Monopoli mette in discesa la partita già nel primo tempo con un avvio travolgente. Al 18’ Calvano svetta di testa su corner e sblocca il risultato. Passano appena due minuti e Bruschi raddoppia con classe: controllo di petto e tocco morbido per battere Russo. Al 22’ è Yeboah a calare il tris, sfruttando un assist dalla destra per firmare il 3-0. Il Giugliano sembra fuori partita, ma al 26’ Balde approfitta di un errore difensivo, salta Vitale e riapre parzialmente i giochi. Si va al riposo sul 3-1.

Nella ripresa, il Monopoli cala d’intensità e il Giugliano ne approfitta. Dopo una serie di tentativi, al 76’ è ancora Del Sole a infiammare il match con una perla da fuori area: sinistro potente e preciso che sorprende Vitale, non impeccabile nell’occasione. È il sesto gol in cinque partite per l’esterno campano, sempre più trascinatore.

Nel finale, il Giugliano spinge con determinazione. All’88’ mister Bertotto inserisce Minelli, che si rende subito protagonista nel forcing finale. Al 90’ arriva la rete del 3-3, ma viene annullata per fuorigioco tra le proteste ospiti. I cinque minuti di recupero non bastano per trovare il pari: il Monopoli resiste e porta a casa tre punti preziosi.