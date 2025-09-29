Striano, Daniel sparisce nel nulla: 15enne ritrovato a Napoli

È stato ritrovato a Napoli intorno alle 17 di oggi Daniel Manzo, il ragazzo di Striano che si è improvvisamente allontanato dalla sua abitazione. Le forze dell’ordine avevano localizzato il segnale del suo telefono, riacceso proprio in zona Piazza Garibaldi. A quel punto i familiari si sono recati a Napoli e una cugina lo ha ritrovato nei pressi della stazione. A darne notizia è Il Mattino.

Quando stamattina i genitori sono entrati nella sua stanza per svegliarlo, il letto era vuoto. Daniel Manzo, 15 anni, studente del liceo linguistico di Sarno, era sparito da Striano, piccolo comune dell’area vesuviana. Suo padre Antonio, poco dopo le sette, non lo ha trovato in casa.

I genitori, Antonio e Adriana, hanno sporto denuncia sia ai carabinieri che alla polizia. Nelle scorse ore, era stato anche diffuso un appello sui social accompagnato da una foto del figlio: «Aiutateci a ritrovarlo. Chiunque sappia qualcosa contatti subito le forze dell’ordine». Poche ore dopo, la notizia che tutti attendevano: Daniel è stato ritrovato e riportato a casa.