Mister Pasquale D’Aniello ospite di Club Napoli All News su Teleclubitalia, ha analizzato il match di sabato tra gli azzurri e l’Inter:

“Non sono deluso, ma neanche felice. Dobbiamo imparare a vincere questo tipo di partite per 1-0. Con l’infortunio di Politano avrei giocato con un centrocampo a tre.

C’è stata la consapevolezza che loro sono più forti di noi, ci hanno sovrastati fisicamente.

Il problema è che il Napoli fa fatica ad attaccare la profondità, Osimhen è ignorante calcisticamente parlando. Ci sono stati delle azioni in cui corre diritto per dritto, non sa mai dove e come posizionarsi. Un attaccante non può fare questo, con la sua velocità può fare molto di più.

Lo staff di Spalletti non sta facendo il massimo, sul gol che ha preso il Napoli l’errore è di Mario Rui che doveva prevedere il movimento di Lautaro.

Sul calcio di punizione finale l’Inter era posizionata male, Ounas la può mettere forte rasoterra mandando tranquillamente in porta Di Lorenzo. A prescindere, non crossare quel pallone in mezzo è stato assurdo.”

A cura di Danilo Annunziata