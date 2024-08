Consolle, casse, impianto luci: tutto l’occorrente per trasformare un tranquillo stabilimento balneare in una discoteca all’aperto. Eppure, quell’attrezzatura è stata sequestrata dalla Guardia di Finanza, insieme a frigoriferi, bevande, bancone e l’intero incasso giornaliero.

Miseno, lido trasformato in discoteca abusiva: scatta il sequestro

Il motivo? Il locale, situato su un’area di 500 metri quadrati lungo il litorale flegreo, operava senza le necessarie autorizzazioni. L’operazione rientra in un vasto piano di controlli intensificati che le Fiamme Gialle stanno conducendo nelle zone a maggiore affluenza turistica della provincia di Napoli.

In particolare, nei lidi di Pozzuoli e nella frazione di Capo Miseno, a Bacoli, gli agenti hanno portato alla luce una serie di irregolarità. Tra queste, la scoperta di ben 17 lavoratori in nero, impiegati in varie attività di ristorazione e intrattenimento musicale.