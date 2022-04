Mino Raiola, all’anagrafe Carmine Raiola, è morto a Milano nella giornata del 28 aprile. Noto procuratore sportivo, considerato tra i più ricchi agenti di tutto il mondo, aveva 54 anni e soffriva di una grave malattia, degenerata negli ultimi mesi. Vediamo chi era, la sua vita privata e le cause della morte.

Mino Raiola: chi era, età, biografia

Mino Raiola è nato a Nocera Inferiore il 4 novembre 1967, sotto il segno dello Scorpione. Successivamente, si è trasferito nei Paesi Bassi, dove è cresciuto con la sua famiglia. Ha lavorato come cameriere e al contempo studiato per ottenere la maturità classica. Successivamente, si è iscritto alla facoltà di Giurisprudenza.

Mino Raiola: causa morte, malattia

Il 28 aprile 2022 Mino è morto a 54 anni a Milano. Lo scorso 12 gennaio, era stato operato al San Raffaele per una malattia polmonare, non legata al Covid e subito era sorto un giallo. Il suo staff aveva parlato di controlli programmati e anche Alberto Zangrillo, medico dell’ospedale lombardo, aveva sottolineato come l’intervento fosse in programma da tempo, ma la Bild annunciò che Raiola era ricoverato in terapia intensiva e che le sue condizioni si erano seriamente aggravate, fino al decesso.

Mino Raiola: patrimonio

Mino Raiola è stato uno dei procuratori più potenti, che ha segnato gli ultimi 20 anni di calcio e calciomercato.

Nel 2020, Forbes lo ha inserito al quarto posto al mondo tra gli agenti con un fatturato da 84,7 milioni di dollari e con un giro di affari chiusi per un valore di 847,7 milioni. Tra gli altri, ha assistito giocatori del calibro di Ibrahimovic, Haaland, Donnarumma, Pogba, Verratti, Mkhitaryan e De Ligt.

Mino Raiola: moglie, figli

Mino parlava, oltre all’italiano, l’inglese, il tedesco, lo spagnolo, il francese, il portoghese e l’olandese. In merito alla sua vita privata, era sposato con Roberta, una donna di origine foggiana, conosciuta proprio in Puglia durante uno dei suoi primi affari in ambito calcistico. I due stavano insieme da oltre trent’anni e hanno avuto due figli.