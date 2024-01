Impatto tra tre scooter a Miano, tra via Janfolla e via Veneto. Tre i feriti, di cui uno in gravi condizioni ricoverato al Cto dei Colli Aminei. Si tratta di un giovane di Piscinola di appena 16 anni, ora in prognosi riservata. Tutti i ragazzi coinvolti non avevano né patente né copertura assicurativa.

Miano, scontro tra tre scooter: tre feriti. In fin di vita 16enne

Secondo quanto riporta Fanpage, il sinistro è avvenuto poco dopo la mezzanotte di venerdì 4 gennaio. A indagare sulla dinamica sono gli uomini della Polizia Locale. In base a una prima ricostruzione, il 16enne era a bordo di un’Honda SH 125, con a bordo un altro passeggero, di 24 anni, di Secondigliano.

Percorreva via Vittorio Veneto quando all’incrocio del semaforo di via Janfolla si è scontrato violentemente per motivi ancora da chiarire con un Piaggio Cruiser guidato da un 24enne di Scampia. Quest’ultimo veicolo, era spento e in avaria, e veniva spinto da un terzo scooter Honda SH guidato da un 21enne di Scampia.

Dopo l’impatto, il 16enne, il passeggero che era con lui, e il 21enne a bordo del dell’SH in panne. Ad avere la peggio il più giovane di Piscinola, attualmente in pericolo di vita al CTO dei Colli Aminei. Illeso il 24enne conducente dello scooter Piaggio. Tutti e tre i veicoli sono stati sottoposti a sequestro. Sono risultati tutti senza assicurazione e i conducenti non hanno mai preso la patente ed erano già stati sanzionati in precedenza.