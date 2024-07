Stalli per disabili fai-da-te per avere sempre il posto auto a disposizione. È quanto scoperto in un condominio di Melito, dove sono stati scoperti e ammoniti finti invalidi.

Melito, si fingono invalidi per avere un posto nel parcheggio del condominio

“Così gli ultimi saranno primi e i primi, ultimi”. Così è scritto nel Vangelo di Matteo ma qualcuno ne ha approfittato per fingersi “ultimo” ed essere così il primo. A parcheggiare.

In un parco privato di Melito di Napoli alcuni condomini hanno realizzato autonomamente degli stalli auto per diversamente abili (con le tipiche strisce gialle) per poter parcheggiare la propria vettura in tutta tranquillità senza però esporre il talloncino che certifica l’assegnazione del posto auto come disabile.

Così è intervenuta l’amministrazione condominiale ammonendo con un avviso i finti disabili. Come recita il cartello affisso, se gli occupanti dei posti auto per disabili non dimostreranno, previa documentazione, di possedere tutti i requisiti per rientrare nella categoria e facendo richiesta agli uffici comunali, gli stalli gialli saranno riassegnati all’utilizzo comune dei condomini. Sono stati gli stessi abitanti del condominio a segnalare al deputato l’ennesima “furbata” di chi pur di avere un posto riservato si finge disabile e realizza abusivamente uno stallo che non gli spetterebbe.

“Punire i furbetti”

“Si fingono quello che non sono per poter usufruire di servizi riservati ai più fragili – commenta il deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli a cui si sono rivolti alcuni abitanti del parco – Che poi sicuramente appartengono quella stessa categoria di persone che i diritti altrui non rispetta e parcheggia impropriamente negli stalli, reali, assegnati a persone invalide o costrette su carrozzine. Quella sui diritti dei diversamente abili e sugli abusi ad essi collegati è una battaglia che portiamo avanti da anni ed alcuni passi in avanti sono stati effettivamente fatti. Ma il cammino è ancora molto lungo, e sarà più impervio del previsto se non si decide di punire duramente i furbetti e di offrire maggiori garanzie e tutele alle categorie più fragili”.