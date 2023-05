Scarcerato l’ex sindaco di Melito Luciano Mottola, arrestato il 18 aprile scorso nell’ambito di una maxi-inchiesta che ha portato all’arresto di 18 persone.

Melito, scarcerato Mottola: restano in carcere gli altri

Il Tribunale del Riesame di Napoli ha scarcerato giovedì scorso l’ex primo cittadino finito in manette a metà aprile. Per lui è stata disposta la misura cautelare meno grave degli arresti domiciliari. Confermato invece il carcere per tutti gli altri 15 indagati così come è stata confermata la misura dei domiciliari per Marco Ascione e Massimiliano Grande.

Ieri è arrivata la conferma dal Riesame dell’ordinanza in carcere per Emilio Rostan, padre dell’ex parlamentare Michela Rostan. Respinte tutte le istanze della difesa. Le accuse a carico degli indagati sono pesantissime: scambio elettorale politico mafioso, attentati ai diritti politici del cittadino, associazione di tipo mafioso, corruzione, concorso esterno in associazione mafiosa, tentata estorsione. Mottola, difeso dall’avvocato Alfonso Quarto, ha rigettato le accuse.

Commissione d’accesso

Intanto il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, ha adottato oggi il provvedimento di nomina della commissione d’accesso che resterà per tre mesi – eventualmente prorogabili – per indagare e accertare se ci sono o meno le condizioni per lo scioglimento.