Rifiuti sparsi lungo tutto i corridoio e gli ufficiali comunali. E’ la scena indecente che si e’ registrata ieri sera a Melito. Stamattina tutto e’ stato ripulito ma la casa comunale resta chiusa nella giornata di oggi per un’approfondita sanificazione disposta dall’ordinanza firmata dal sindaco Luciano Mottola.

MELITO, LA PROTESTA

Anche da una nota della Partito Democratico di Melito emerge un possibile collegamento con la protesta dei lavoratori che si occupano della pulizia del Municipio ed di alti spazi comunali come la biblioteca. Nel post su Facebook del Pd si fa riferimento anche ad una nota sindacale sul relativo servizio. Sulla vicenda però ora sono in corso le indagini dei carabinieri che hanno raccolto la denuncia presentata dal primo cittadino e formalizzata stamattina presso la sede della tenenza. L’appalto in questione, con la riduzione delle ore di lavoro dei dipendenti, e’ stato avviato dalla precedente gestionale commissariale ed ora è in corso d’espletamento, fase in cui la politica non può intervenire nel rispetto delle procedure legali e burocratiche.

