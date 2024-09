“Oggi siamo qui a commentare l’ennesima aggressione a due medici, stavolta alla guardia medica di Melito. Una violenza inaudita contro due professionisti che stavano svolgendo egregiamente il proprio lavoro.

Per i responsabili dell’aggressione mi auguro che ci sia una pena esemplare non solo perché hanno aggredito due persone per bene mentre esercitavano la loro professione ma anche perché per causa loro è stato interrotto un servizio essenziale. La Guardia medica dopo la violenza è rimasta chiusa e chi quella notte ne ha avuto bisogno ha dovuto raggiungere il presidio di Mugnano. Una situazione inaccettabile.

Oggi il Prefetto di Napoli ha fatto visita ai due medici e con le forze dell’ordine è stata predisposta la presenza di una guardia giurata all’esterno del presidio di Melito. Ovviamente questo è sintomo di vicinanza ai sanitari ma servono misure concrete e pene certe per chi aggredisce i sanitari. Per i due medici superare lo shock che hanno subito ieri ed che è ancora visibile nei loro occhi non sarà semplice”. Così il consigliere regionale Giovanni Porcelli commentando l’aggressione ai due medici di Melito avvenuta la notte scorsa.