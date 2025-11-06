In giro nel traffico con 23 chili di droga. I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Nola hanno arrestato una cittadina polacca di 40 anni, già nota alle forze dell’ordine, trovata in possesso di 23 chili di cocaina, dal valore stimato di quasi 2 milioni di euro.

Maxi-sequestro di droga a Tufino, 40enne fermata nel traffico con 23 chili di cocaina

La donna stava percorrendo la strada provinciale per Nola, nel territorio di Tufino, quando, alla vista di una pattuglia, ha accelerato bruscamente nel traffico. Il comportamento ha insospettito i militari, che hanno attivato lampeggianti e sirena, fermando il veicolo dopo pochi metri.

Durante la perquisizione dell’auto, nel bagagliaio sono stati rinvenuti 20 panetti sottovuoto contenenti cocaina pura per un peso complessivo di 23 chili e 200 grammi. La sostanza, secondo gli investigatori, era destinata al mercato locale. La 40enne è stata arrestata e trasferita nel carcere di Salerno, in attesa di convalida. La cocaina invece è finita sotto sequestro. Da ricostruire la filiera distributiva del carico e capire a chi fosse destinata.