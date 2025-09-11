Maxi operazione anticamorra a Pagani: 88 arresti, sgominato il clan Fezza-De Vivo

All’alba di oggi è scattato un maxi blitz dei carabinieri del Reparto territoriale di Nocera Inferiore e degli agenti della Squadra Mobile di Salerno, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia. Un’operazione imponente che ha portato all’arresto di 88 persone – di cui 79 condotte in carcere e 9 poste ai domiciliari – e ha messo sotto assedio il centro storico della città di Sant’Alfonso.

Maxi operazione anticamorra a Pagani: 88 arresti, sgominato il clan

Gli indagati, circa un centinaio in totale, sono accusati a vario titolo di associazione a delinquere di stampo camorristico finalizzata al traffico di stupefacenti, ma anche di tentato omicidio, estorsione, riciclaggio, detenzione e porto illegale di armi, reati aggravati dal metodo mafioso. Contestata inoltre un’ulteriore associazione a delinquere per furto, ricettazione e riciclaggio di auto rubate.

Il blitz rappresenta la prosecuzione di una complessa indagine della Dda di Salerno, che nei mesi scorsi aveva già portato a decine di arresti e aveva documentato la fitta rete criminale che controllava affari illeciti sul territorio paganese.

Con questa operazione, gli investigatori ritengono di aver decapitato i vertici del clan Fezza-De Vivo, da anni radicato in città e in grado di esercitare un controllo pervasivo su traffici e attività illecite.