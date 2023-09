Mattarella è in visita a Napoli. A distanza di 4 mesi dalla sua ultima presenza registrata in città, che risale a maggio in occasione della cerimonia d’inaugurazione della terza sede della Scuola Superiore della Magistratura, il Capo dello Stato torna nel capoluogo partenopeo per partecipare al convegno che ricorda l’insurrezione dei napoletani contro i nazi-fascisti.

Mattarella a Napoli per le Quattro Giornate: cerimonia in piazza e convegno all’Orientale

Sergio Mattarella deporrà una corona di alloro commemorativa ai caduti al monumento dello Scugnizzo in piazza della Repubblica, a due passi da via Caracciolo, poi raggiungerà la Basilica di San Giovanni Maggiore per prendere parte al meeting organizzato dall’Università L’Orientale.

“Napoli fu la prima città liberata dal nazifascismo, la prima città liberata grazie ad una grande azione corale della popolazione. Ricordare quegli eventi è un modo per sottolineare le radici democratiche e di partecipazione che sono nel Dna della nostra città, che è medaglia d’oro al valore proprio per questo motivo”, dichiara il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi.

Rivolgendosi al Capo dello Stato, il primo cittadino si dice “grato al presidente Mattarella per la sua presenza a Napoli e lo ringrazio a nome di tutti i Napoletani. È un motivo di grande orgoglio per la città e testimonia non solo la vicinanza del presidente a Napoli, ma anche la centralità della nostra città nella difesa dei valori costituzionali e democratici”, afferma il sindaco Gaetano Manfredi.