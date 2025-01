Droga ceduta anche ai minorenni nei pressi di una scuola. Il Gruppo della Guardia di Finanza di Torre Annunziata ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un uomo di origine polacca, residente nella Penisola Sorrentina, accusato di plurimi episodi di detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti.

Massa Lubrense, droga venduta ai ragazzini fuori scuola: arrestato un uomo

L’indagine ha avuto origine da un controllo su strada avvenuto nel maggio 2024 nei pressi della stazione circumvesuviana di Sant’Agnello. Durante l’operazione, condotta dalla Compagnia della Guardia di Finanza di Massa Lubrense, il soggetto era stato trovato in possesso di 64,8 grammi di hashish e di un bilancino di precisione.

Successivamente, la Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, ha approfondito le indagini mediante l’analisi dello smartphone dell’indagato e l’ascolto di clienti emersi dalle conversazioni presenti nelle chat. Gli elementi raccolti hanno fatto emergere gravi indizi di colpevolezza a carico dell’uomo, ritenuto un abituale spacciatore di hashish e marijuana, con una clientela composta anche da minorenni.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Torre Annunziata, accogliendo la ricostruzione della Procura, ha disposto la misura degli arresti domiciliari con il divieto di comunicare con persone non conviventi. Le accuse contestate includono diversi episodi di spaccio di droga, alcuni dei quali aggravati dall’aver ceduto sostanze stupefacenti a minori e in prossimità di un istituto scolastico. L’operazione rappresenta un importante colpo al traffico di stupefacenti nella Penisola Sorrentina, confermando l’impegno delle forze dell’ordine nella lotta allo spaccio di droga, soprattutto tra i giovani.