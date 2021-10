Martina Colombari ha il Covid: l’ex Miss Italia ha comunicato di essere positiva al virus tramite i suoi canali social. L’attrice si era vaccinata, accorgendosi di aver contratto il virus grazie a un tampone prima di recarsi su un set.

Martina Colombari positiva al Covid

“Mannaggia, questo Covid è proprio st****! Beccato! Fatto tampone prima di recarmi su un set. Per fortuna solo un lieve raffreddore e perdita dell’olfatto. Se non avessi fatto il vaccino sarebbe stato molto peggio!”: questo il messaggio diffuso da Martina Colombari, accompagnato da una foto a letto.

L’attrice ha informato i fan in merito alle sue attuali condizioni di salute, affermando che sta bene e che, se non avesse avuto la copertura del vaccino, probabilmente avrebbe subito maggiori complicazioni.

Messaggi di sostegno da altri vip

Tanti i messaggi di sostegno in favore della Colombari, da parte di colleghe e amiche: Caterina Balivo, Adriana Volpe e Filippa Lagerback sono alcune delle persone che hanno incitato l’attrice a resistere, augurandole pronta guarigione.

L’opinione sulla positività di Mietta

“Non giudico chi sceglie di non fare il vaccino, ma la salute è sacra ed è una responsabilità personale e sociale. Se persone ben più competenti di me mi suggeriscono di farlo, se mi indicano il green pass come una specie di via libera, pur sempre con precauzioni, io li ascolto”: questa è stata la dichiarazione della Colombari riguardo la decisione di vaccinarsi o meno.

Commenti anche in merito al caso Mietta, risultata positiva al Covid, senza confermare o smentire il fatto di essere vaccinata, e costretta a interrompere la propria esperienza a Ballando con le Stelle. L’attrice ha affermato: “È una sua libertà, ma dal momento che è uscita la notizia, a questo punto lo dici. C’è la privacy, certo, ma anche questa benedetta privacy viene invocata quando ormai siamo tracciati ovunque, soprattutto sui social”.

Il caso Mietta

Il caso Mietta ha suscitato una forte polemica nel corso dell’ultima puntata di “Ballando con le Stelle”, andata in onda lo scorso sabato: più volte, i giudici dello show, condotto da Milly Carlucci, hanno chiesto a Mietta e al ballerino professionista in coppia con lei se fossero vaccinati. Quest’ultimo, ha risposto di si mentre la cantante ha preferito non esprimersi, suscitando dubbi e perplessità.

Selvaggia Lucarelli, una delle componenti della giuria, ha così commentato su Twitter: “Per una persona che qui prende il Covid, vanno a casa il ballerino professionista, truccatore, parrucchiere e chiunque abbia avuto contatti stretti. Dispiace vedere persone felici di lavorare andare a casa. Capita, almeno proviamo a prevenirlo vaccinandoci”.