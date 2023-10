Mario Forte si è sposato. L’artista napoletano è convolato a nozze con Oksana Senese due giorni fa, giurandosi a vicenda amore eterno. Dopo la cerimonia in chiesa, la coppia ha raggiunto un noto stabilimento balneare di Bacoli per il ricevimento.

A darne notizia del matrimonio è stato lo stesso cantante sui social. Forte ha infatti postato una foto che lo ritrae in auto con sua moglie, mentre si scambiano un bacio e mostrano le fedi al dito. “Mario e moglie. L’uomo non osi separare ciò che Dio ha unito”, è il messaggio scritto dall’artista a corredo della foto. Un’immagine che celebra l’amore e che, in poco tempo, ha raccolto centinaia di like e commenti da parte di fan e amici. In molti, infatti, hanno augurato alla coppia tanta felicità.

Mario Forte, nato e cresciuto a Napoli, lavora nella musica da quando era solo un adolescente. Supportato nel suo sogno da suo padre, ha inciso il suo primo singolo, Scema, all’età di soli 16 anni.

La sua lotta contro il cancro

In passato il cantante neomelodico ha lottato contro il cancro, vincendo la sua

battaglia. Nel corso della sua carriera ha lavorato con molti artisti importanti come Francesco Merola, Gianni Fiorellino e Stefania Lay. Forte ha scritto diversi brani molto apprezzati nella scena neomelodica, tra questi spiccano L’ammore overo esiste, Ma che ne sanno, N’ammore sincero ma anche Sarà lui? Sarà lei? (Baby Shower). Questo brano ha raccolto milioni di visualizzazioni su Youtube ed è spesso richiesto per i Gender Reveal Party a cui partecipa il cantante.

La polemica con Enrico Brignano

Di recente Mario Forte è finito sotto i riflettori a causa della polemica “sociale” che ha visto protagonista Enrico Brignano. Il comico romano, a sua detta hackerato, ha commentato uno dei video sul suo profilo Instagram definendolo “pattume”, un insulto che ha mandato su tutte le furie i fan di Forte. Da parte sua il cantante aveva risposto con un lungo messaggio scritto di suo pugno: “Caro Enrico. Sono Mario, non abbiamo mai avuto il piacere di conoscerci. Speravo non fosse questo il modo principale. Quello che tu definisci pattume è il mio lavoro, spesso è un momento di gioia regalato ad alcune persone. Ti chiedo scusa. Già sto leggendo le risposte che stai ricevendo; ma purtroppo o per fortuna Napoli è come una madre per noi. Se le tocchi un figlio, insorgono tutti i suoi fratelli”.