Il 16 febbraio scorso è apparso sulle nostre pagine un articolo relativo a presunte affermazioni che, secondo la pagina di Nonna Margherita, il padre di Mariagrazia Imperatrice avrebbe fatto a proposito dello stato di salute della figlia: “Per me può anche morire”. Ci scusiamo con i nostri lettori per aver attribuito all’uomo, nel titolo dell’articolo, una dichiarazione che non ha trovato riscontri.

Mariagrazia Imperatrice, nessun riscontro sulle dichiarazioni del papà

In quei giorni difficili, segnati dall’aggravamento delle condizioni di salute di Mariagrazia, ricoverata al Thomas’ Hospital di Londra, sulla pagina Facebook di Nonna Margherita apparve un post secondo cui il padre della 34enne avrebbe detto di non voler vedere la figlia e si sarebbe mostrato indifferente persino rispetto alla sua morte. Tuttavia la dichiarazione, per quanto riportata dalla pagina della web influencer, non ha mai trovato riscontri e non è direttamente attribuibile al padre di Mariagrazia.

La frase ha generato un’ondata di indignazione e ha scatenato insulti e commenti negativi coinvolgendo rapporti familiari delicati che devono e dovrebbero restare sempre estranei agli organi di informazione. Resta ferma la solidarietà della redazione di Teleclubitalia nei confronti di Mariagrazia, con l’augurio che le sue condizioni fisiche possano migliorare e che possa superare presto la malattia che sta minando la sua salute negli ultimi mesi.