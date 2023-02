Galeotto fu il set. Le riprese di “Mare Fuori” avrebbero favorito la nascita di nuovi amori anche a telecamere spente. E’ quanto si sospetta per Nicolas Maupas e Valentina Romani, che nella serie interpretano Filippo “Chiattillo” e Naditza, la bella rom col talento per il pianoforte. Diversi gli indizi che i fan hanno raccolto in rete sulla loro presunta relazione in corso.

Filippo e Naditza fidanzati anche nella vita reale: gli indizi sui social

Partiamo da un dato di fatto: non ci sono conferme. Nessuno dei diretti interessati ha infatti ammesso di avere una storia con l’altro. E però la favola dell’amore nato tra un ciak e l’altro spinge i fan della serie a interpretare positivamente tanti segnali che arrivano dai social, al punto da credere che i due attori abbiamo trasferito la loro relazione nata nella finzione dell’IPM di Napoli anche alla realtà.

Anzitutto i due sono stati visti, alcune settimane fa, mentre erano a una con alcuni fan, i quali hanno confermato l’esistenza di un’alchimia particolare, un feeling tra Maupas e la Romani. Semplice amicizia? Forse no. C’è una foto del 26esimo compleanno dell’attrice, risalente al giugno del 2022 ma spuntata solo ora, che mostra i due mentre si abbracciano affettuosamente davanti alla torta della Romani, a conferma che tra i due ci sia quanto meno un’intimità che trascende il lavoro sul set.

Mistero sull’identità

In una recente intervista, Nicolas ha anche parlato della sua vita privata e si è detto felicissimo dal punto di vista sentimentale. Tuttavia non ha lasciato trapelare nulla sull’identità della sua fidanzata. Che si tratti proprio della Romani? Di quella Nadtiza che gli ha fatto perdere la testa a colpi di suonate al pianoforte? Staremo a vedere se la coppia deciderà di uscire allo scoperto come hanno fatto già Antonio Orefice e Maria Esposito (rispettivamente Rosa Ricci e Totò nella serie).