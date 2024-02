La serie TV “Mare Fuori“, cult dopo il suo debutto su Netflix, è pronta a regalare ai suoi fan non una, ma ben due nuove stagioni. La quarta stagione, già disponibile integralmente su Rai Play, ha riscosso un grande successo, con episodi che sono stati “divorati” dalla sua affezionata fanbase. La buona notizia per gli appassionati è che la serie è stata ufficialmente rinnovata per una quinta e una sesta stagione.

Mare Fuori 5, la data di uscita

La quinta stagione di “Mare Fuori” è attesa è prevista per febbraio 2025. Sarà composta da 12 episodi e avrà il compito di fare da ponte verso “Mare Fuori 6”, che si preannuncia come l’ultima avventura di questa amata serie.

Il cambio alla regia

La serie vedrà anche un significativo rinnovamento del cast. Alcuni personaggi chiave di “Mare Fuori” non faranno parte della quinta stagione. Lasceranno spazio a nuove entrate che sicuramente arricchiranno la narrazione con fresche dinamiche e intriganti storyline.

Una delle novità più rilevanti è l’uscita di scena di Ivan Silvestrini, regista dalla prima stagione. Silvestrini ha motivato la sua scelta con la necessità di prendersi una pausa e con il desiderio di offrire alla serie una nuova visione, considerando i molti cicli narrativi conclusi nella quarta stagione.

Al suo posto arriverà Ludovico Di Martino, già noto per il suo lavoro sulla terza stagione di “Skam Italia” e il film “La Belva”.

I personaggi che non vedremo più

Tra i personaggi che non vedremo più, invece, ci sono sicuramente Raiz nei panni di Salvatore Ricci, il temuto boss deceduto per mano di Edoardo Conte (interpretato da Matteo Paolillo).

Anche Giacomo Giorgio, che ha interpretato Ciro Ricci, non tornerà, concludendo la sua partecipazione attraverso flashback che hanno mantenuto vivo il suo personaggio nonostante la morte.

Massimiliano Caiazzo, che ha dato volto a Carmine Di Salvo, è un altro degli attori che probabilmente non rivedremo, dopo che il suo personaggio ha deciso di lasciare Napoli per cercare nuove opportunità altrove.

Infine, a seguito del suo trasferimento in un carcere per adulti, non ci sarà Crazy J., alias Clara Soccini.