Marco Melandri è un pilota motociclistico italiano, diventato campione del mondo della classe 250 nel 2002. E’ primatista italiano di vittorie nel Campionato mondiale Superbike, con 22 successi.

E’ stato protagonista di alcune polemiche in merito al Covid: in un’intervista, ha dichiarato di aver preso il Coronavirus apposta, per ottenere il Green Pass e non sottoporsi al vaccino, salvo poi ritrattare la sua affermazione.

Vediamo maggiori dettagli in merito a Marco Melandri.

Marco Melandri: chi è, età, altezza, peso

Marco Melandri è nato il 7 agosto 1982, sotto il segno del Leone; ha 39 anni ed è originario di Ravenna. E’ alto 166 cm per un peso forma di 50 kg.

Marco Melandri: vita privata, moglie, figli

Soprannominato Macio, è legato dal 2005 a Manuela Raffaetà. La coppia ha una figlia, Martina, nata il 19 luglio 2014.

Il 9 settembre 2020, ha annunciato il suo ritiro definitivo dalle competizioni.

Le posizioni su Covid, Green Pass e vaccino di Marco Melandri

Marco Melandri è stato particolarmente discusso e attaccato negli ultimi tempi per alcune sue dichiarazioni in merito al Covid: il pilota ha sostenuto di aver contratto il virus volontariamente in modo da evitare di sottoporsi al vaccino.

“Ho preso il virus perché ho cercato di prenderlo e, al contrario di molti vaccinati, per contagiarmi ho fatto una fatica tremenda – ha detto in un’intervista al magazine online Men On Wheels – Ho fatto apposta per poter essere in regola almeno per qualche mese e non è stato nemmeno facile. Mi sono dovuto contagiare per necessità, dovendo lavorare e non considerando il vaccino un’alternativa valida”.

“Sto bene, fin dall’inizio del tutto asintomatico. Sono già negativo da un po’ di tempo, ma chi non ha il Green Pass deve comunque rimanere in castigo per dieci giorni. Se non mi avesse chiamato un ragazzo per dirmi che era positivo dopo essere stato a contatto con me, non me ne sarei nemmeno accorto. Conosco molte persone con due dosi che provano a infettarsi per evitare la terza. Comunque per me il Green Pass era e rimane un ricatto. Lo userò solo per lavoro e se devo accompagnare mia figlia. Sono disposto a utilizzarlo solo per lo stretto necessario”.

Ospite di Non è l’arena su La7, il campione di Motociclismo ha ripreso le sue affermazioni, affermando: “Era un momento di frustrazione, non ho cercato il contatto ma una volta avuto il contatto ho cercato di ironizzare, tanto ormai non cambiava nulla. Non sono un no vax, sono un free vax: penso che ognuno deve essere libero di scegliere il proprio destino’’.

Marco Melandri: Instagram

Su Instagram, Melandri è seguito da quasi 180mila followers, con cui condivide momenti della sua vita privata e professionale.