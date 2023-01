È una notte da dimenticare, quella appena trascorsa, per una famiglia di Marano. Quattro rapinatori, dopo aver forzato la porta di ingresso, sono entrati in casa e, pistole in pugno, hanno radunato e minacciato padre, madre e figli per farsi consegnare il contenuto della cassaforte.

Marano, si ritrovano i ladri in casa di notte: sequestrati e picchiati

È accaduto in via Torre Dentice, nella zona dei Camaldoli. Stando ad una prima ricostruzione dei militari, i rapinatori si sono introdotti nell’abitazione di un 56enne armati e con volto coperto. Hanno poi radunato l’intera famiglia in una stanza, per poi tentare di impadronirsi del contenuto di una cassaforte: il tutto sotto la minaccia delle armi e con percosse.

L’allarme però ha messo in fuga in malviventi. Per le vittime alcune contusioni. Indagini in corso per ricostruire la dinamica e individuare i responsabili. Utili agli inquirenti potrebbero rivelarsi le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona e all’esterno degli esercizi commerciali al fine di fare luce sulla vicenda.