Ancora disagi a Marano. Dopo l’emergenza idrica che ha interessato via San Rocco e parte del centro cittadino per alcune settimane, adesso una nuova tegola si abbatte sui residenti.

Da settimane, infatti, si attende la riparazione di un’importante perdita idrica in via Castel Belvedere. La copiosa fuoriuscita d’acqua ha danneggiato il manto stradale, al punto che si è formata una voragine di grandi dimensioni. Come riporta Il Mattino l’autovettura, guidata da una donna, è rimasta incastrata nell’enorme buca per diverso tempo.

La conducente, che guidava sulla carreggiata, è rimasta completamente bloccata. Non poteva né avanzare né fare retromarcia. Sul posto sono intervenuti i mezzi della ditta che sta eseguendo i lavori per l’installazione della fibra ottica per tirare fuori l’auto.

Voragine in via Giugliano-Mugnano

Un episodio che richiama alla mente quello di via Giugliano-Mugnano, tra i comuni di Villaricca, Giugliano e Mugnano. Lo scorso dicembre una Fiat di colore grigio finì in una voragine, formatasi a causa delle condizioni in cui versava l’arteria stradale, peggiorate ulteriormente dai temporali invernali. Solo di recente sono partiti i lavori lungo la careggiata per risanare il fondo stradale. Ad annunciare i lavori di ripristino del manto stradale era stato il sindaco di Mugnano, Luigi Sarnataro.

“Sono lieto di apprendere che, anche grazie alle nostre segnalazioni e pec, questa mattina sono iniziati i lavori di ripristino del manto stradale di via Mugnano-Giugliano, di proprietà del Comune di Villaricca. In ogni caso – aveva detto – ho richiesto ai commissari la convocazione di una conferenza dei servizi, per risolvere definitivamente la problematica”. “Senza un sistema fognario e le relative caditoie, infatti, alla prossima pioggia intensa saremo punto e a capo – aveva sottolineato il primo cittadino, ringraziando i giornalisti del territorio “che, a più riprese, hanno segnalato lo stato disastroso dell’arteria”.