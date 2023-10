Napoli. Manca davvero poco al 30 ottobre ricorrenza indelebile per gli amanti del calcio e non solo, infatti, avrebbe compiuto 63 anni Diego Armando Maradona. Per ricordalo e sopperire alla sua mancanza, Stefano Ceci, suo grande amico e manager, che è’ stato affianco al “Pibe de Oro“ per 20 anni ha organizzato coaudivato dalla giornalista Barbara Carere un evento unico: “D10S La Noche de Diego”, organizzato dalla B&G Art Event Communicationi Srl presso la prestigiosa terrazza Rame’ del Gold Tower Hotel.

Evento per Maradona, ricavato in beneficenza

E’ prevista la presenza dei suoi ex compagni di squadra ed ex calciatori del Napoli, ex direttori sportivi del Napoli e lo storico massaggiatore Carmando, attori, cantanti, giornalisti e tanti amici. Non mancheranno momenti musicali ed anche benefici, infatti, Stefano Ceci durante l’evento omaggerà la Fondazione Santobono Pausillipon grazie alla presenza della direttrice Flavia Matrisciano, un cimelio di Maradona e una maglia del collezionista Cammarota (che esporrà’ alcune maglie di Maradona della sua collezione nella terrazza Rame’)il cui ricavato andrà in beneficenza alla Fondazione. Una festa in gran stile per ricordare e festeggiare il più grande calciatore di tutti i tempi.