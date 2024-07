In questo momento, proviamo dolore per le vittime e speranza per i feriti, soprattutto per i bambini. Tuttavia, proprio pensando a loro, voglio ribadire che il nostro progetto di riqualificazione delle Vele non si fermerà. Il nostro impegno per Scampia sarà ancora più forte di prima.” Queste le parole del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a poche ore dal crollo avvenuto ieri sera.

Il piano di rigenerazione delle Vele

Manfredi si riferisce al piano di rigenerazione urbana per le Vele di Scampia annunciato ad aprile scorso.

Finanziato con circa 18 milioni di euro, questo prevede la riqualificazione degli spazi comuni, dei garage, dei porticati e dei collegamenti verticali della Vela Celeste. Per le altre due Vele superstiti, è prevista la demolizione. Un progetto che è parte di un piano più ampio di recupero e riscatto del quartiere, concepito come un simbolo delle lotte e delle speranze della comunità locale.