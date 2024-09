La mancanza di due aule sta creando non pochi disagi alla scuola “G. Pascoli”, situata in via Ovidio ad Aversa, costringendo studenti e famiglie a fare i conti con i doppi turni, con lezioni che si prolungano fino al pomeriggio. Ieri mattina un gruppo di genitori ha richiesto un incontro urgente con il sindaco Francesco Matacena per chiedere una soluzione rapida e definitiva.

Mancano le aule, turni di pomeriggio alla “Pascoli” ad Aversa: insorgono i genitori

La decisione di adottare i doppi turni a partire dal 30 settembre è stata annunciata giovedì dalla dirigente scolastica, Filomena Simonelli. Il motivo è legato al ritardo nei lavori presso il plesso Linguiti, dove l’aula Lacanna è in fase di ristrutturazione per ricavare due nuove aule destinate alla scuola media.

Un intervento necessario dopo il trasferimento degli uffici della segreteria nella sede centrale di via Ovidio. “Presenteremo presto un’interrogazione – ha detto il consigliere del centrosinistra, Mario De Michele -. Ho partecipato all’incontro con i genitori, i quali esprimevano perplessità sul nuovo orario scolastico. I ragazzi, secondo la circolare, seguirebbero le lezioni dalle 13,30 alle 18,30. Uscire da scuola in tardo pomeriggio non è congeniale né per i ragazzi né per i genitori”, ha concluso il consigliere di minoranza.

Insomma, un’altra tegola si abbatte sull’istituto comprensivo, già messo alla prova dall’accorpamento con la Linguiti avvenuto a settembre.

