Un turista in vacanza ad Ischia è morto ieri mattina a bordo di una nave in partenza per il porto di Napoli dopo aver accusato un malore.

Malore a bordo di una nave in partenza da Ischia: morto un uomo

L’uomo, A.A., 84enne originario di Amalfi, si era appena imbarcato sul traghetto in partenza alle 10.35 quando si è sentito male, accasciandosi a terra e venendo subito soccorso dal personale di bordo.

La nave è stata fermata e poco dopo, su un traghetto arrivato in porto proveniente da Pozzuoli, è stato rintracciato un medico intervenuto per aiutare l’anziano; dopo alcuni minuti è giunta anche l’ambulanza del 118.

Le indagini

Le condizioni del turista, vittima di un probabile attacco di cuore, sono però peggiorate rapidamente e nonostante i tentativi di rianimazione, è deceduto. L’autorità marittima ha deciso di bloccare definitivamente la partenza della nave su cui è avvenuto il decesso, in attesa delle decisioni del magistrato di turno sulla rimozione della salma. I numerosi passeggeri sono stati imbarcati su una corsa speciale, partita circa un’ora dopo dall’approdo ischitano.