E’ tra i brani più popolari sui social network. Su YouTube ha totalizzato quasi 3 milioni di visualizzazioni. Un vero record per una canzone napoletana. A cantarla è Francesco “Ciccio” Merola.

“Malatia” di Ciccio Merola è un successo nazionale: numeri da record per la canzone in napoletano

Senza volerlo è diventata uno degli inni del terzo scudetto del Napoli. E’ il sottofondo onnipresente di storie Instagram e video TikTok. “Malatia” è uno di quei ritornelli che ti entra in testa e non ti molla più fino a diventare un tormentone. In pochi, però conoscono autore e videoclip.

Il cantante, Francesco Merola, si è avvalso dei cori di Carolina Franco. Nel video originale si vede una pornostar, Amandha Fox, “percossa” dll’interprete su glutei e gambe a mo’ di strumento musicale.

A dare una spinta decisiva alla canzone anche Maria Esposito, la Rosa Ricci di “Mare Fuori”, che gli rende omaggio cantandola con un labiale nella serie. La canzone è diventata così popolare da essere rilanciata, grazie al tam-tam sui social, anche in Brasile, Germania e Colombia. Persone che non conoscono il napoletano né l’italiano si ritrovano a cantarla come una hit spagnola.

Ipotesi plagio?

Qualcuno in rete fa notare che il brano in questione ha la stessa melodia di «Guataquì», canzone del 2009 della star della tambora colombiana Martina Camargo, che poi ha avuto anche dei remix.

Ciccio Merola a Il Mattino ha spiegato che però, anche quello della Camargo, è un brano antico della tradizione popolare, un canto antico che lui ha ripreso e riadattato. “Il testo l’ho scritto in coppia con Lucariello – ha dichiarato Merola – e non centra nulla con l’originale. Comunque sto cercando di contattare la sessantunenne Camargo perché vorrei invitarla a cantare un brano nel nuovo disco che stiamo completando”.

Malatia di Ciccio Morella: il testo

Malatì malatì

Pe me tu si na malatì

Malatì malatì

Tu fai over pur e bugie

Malatì malatì

Pe me tu si na malatì

Malatì malatì

Tu fai over pur e bugie

Si nat ncopp e quartier

Però par na stranier

Te guard e nun m par over

Ca mo stai venenn ca

Malatì malatì

Pe me tu si na malatì

Malatì malatì

Tu fai over pur e bugie

Tu stiv int e bracc e nat

E io mer rassignat

Cu nu vas me rubat

E mo nun ce lassam chiù

Malatì malatì

Pe me tu si na malatì

Malatì malatì

Tu fai over pur e bugie

Chist occhi son comm u sole

Si bella quann fai ammore

Aspett te vogl ancor

E poi nun a finimm cchiù

Malatì malatì

Pe me tu si na malatì

Malatì malatì

Tu fai over pur e bugie

Comm tutt e cose bell

Nun putev durà p semp

Ind o vic a maronna argient

Me accis cu na bucia

Malatì malatì

Pe me tu si na malatì

Malatì malatì

Tu fai over pur e bugie

Malatì malatì

Pe me tu si na malatì

Malatì malatì

Tu fai over pur e bugie