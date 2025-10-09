Maddaloni, rubati due mezzi del servizio di raccolta differenziata: avviate indagini

Nel giro di poche settimane, due veicoli appartenenti al servizio di igiene urbana sono stati rubati dal deposito della Velia Ambiente, la ditta incaricata della raccolta dei rifiuti nel comune di Maddaloni.

Maddaloni, rubati due mezzi del servizio di raccolta rifiuti: avviate indagini

Come spiega Casertanews, i ladri hanno preso di mira due mezzi distinti: un camion destinato al trasporto dei rifiuti ingombranti e un autocarro con gru utilizzato per le isole ecologiche mobili. I furti sono avvenuti in momenti diversi. Nel primo episodio, i malviventi hanno agito con rapidità, senza lasciare segni di effrazione. Nel secondo caso, invece, hanno manomesso i sistemi di sicurezza del deposito, disattivando sensori e barriere fotoelettriche, e riuscendo così a operare senza essere scoperti.

Dopo la denuncia presentata dal Comune di Maddaloni, le forze dell’ordine hanno avviato un’indagine per risalire agli autori dei colpi e chiarire le modalità con cui sono riusciti a penetrare all’interno della struttura.