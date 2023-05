Una macabra scoperta è stata fatta nella giornata di oggi a San Pietro Infine, nell’Alto Casertano. Un passante ha notato il cadavere di un uomo sul ciglio della strada.

Macabra scoperta nel casertano, trovato cadavere in strada: era nudo e senza documenti

La vittima era senza vestiti e senza documenti. Sul posto sono giunti immediatamente i carabinieri dalla vicina Sessa Aurunca ed un’ambulanza. Non è chiaro se sia trattato di un malore o altro: da un primo esame esterno, sembrerebbe che il corpo non presenti segni di violenza, ma solo l’autopsia potrà stabilire con esattezza le cause del decesso.

La Procura di Cassino, competente per il territorio, ha affidato il fascicolo di indagini alla pm di turno Chiara D’Orefice: il magistrato ha disposto un’autopsia e provveduto a far sequestrate la salma.

Difficile al momento anche il riconoscimento dell’uomo: non sarebbero stati infatti ritrovati documenti nei pressi del corpo, oltre alla mancanza di vestiti. Carabinieri al lavoro per cercare di dare un nome al corpo, mentre la salma è stata portata in obitorio dove sarà sottoposta successivamente ad un esame autoptico.