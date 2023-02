Lutto a Somma Vesuviana. Un bimbo di 4 anni, di nome Ciro, è morto a causa di un tumore contro il quale combatteva da tempo. A darne notizia è il primo cittadino Salvatore Di Sarno, attraverso un post pubblicato su Facebook.

Lutto nel Napoletano, Ciro muore a 4 anni

“Una notizia devastante stamattina! Un dolore che nessuno dovrebbe provare mai nella vita. Sentite condoglianze ai genitori e alla famiglia del piccolo Ciro per la perdita del loro bambino. Nessuna parola o gesto potrà alleviare la sofferenza di questo straziante momento”, scrive il sindaco del comune Vesuviano.

Per le cure di Ciro era stata avviata una raccolta fondi, per la quale si era mobilitato un gran numero di persone. Nonostante la macchina di solidarietà che si era subito messa in moto per aiutare il piccolo e gli sforzi del medici per strapparlo alla morte, per il bambino non c’è stato niente da fare. La data dei funerali ancora non è stata resa nota dalla famiglia.