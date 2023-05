Vacanza si trasforma in tragedia, giovane poliziotto muore dopo un tuffo in mare. A perdere la vita è stato Giuseppe Saudella, 21 anni, originario della Campania, precisamente della provincia di Benevento.

Lutto in Campania e nella Polizia, Giuseppe si tuffa in mare e muore

Giuseppe si era arruolato in Polizia e si era trasferito da qualche anno a Piacenza dove prestava servizio nella locale questura. Il 21enne si era concesso un periodo di ferie che aveva deciso di trascorrere sull’isola di Tenerife, in Spagna.

Proprio lì dove era in compagnia di alcuni amici si è consumato il dramma. Secondo quanto ricostruito finora, il ventunenne stava facendo una gita in barca quando si sarebbe tuffato in mare senza più riemergere.

La dinamica

Stando al racconto di chi era con lui, pare volesse disincagliare un’ancora che bloccava la piccola imbarcazione, affittata per l’occasione, ma dopo il tuffo non ha più fatto ritorno in superficie. Vani i soccorsi prima degli amici poi dei sanitari giunti sul posto. Il giovane è stato ritrovato privo di vita sul fondo del mare dopo ore di ricercare da parte dei sub spagnoli.

La notizia della morte improvvisa e tragica dell’agente Giuseppe Saudella ha suscitato profondo cordoglio tra i colleghi della Questura di Piacenza dove la tragedia è stata appresa ieri. Risolte le questioni burocratiche, la salma farà rientro in Italia per le esequie nel Beneventano dove risiedono i familiari.