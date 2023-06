Sarà lutto cittadino a Sant’Antimo in occasione dei funerali di Luigi Cammisa, il 29enne ucciso con 7 colpi di pistola dal suocero nella mattinata di giovedì scorso. Il rito funebre sarà celebrato alle ore 12.30 presso il Santuario di Sant’Antimo Prete e Martire. Alla fine della funzione è stato autorizzato un corteo funebre che, dalla piazza della Repubblica, accompagnerà la salma del 29enne fino al cimitero.

Lutto cittadino e corteo a Sant’Antimo per i funerali di Luigi, fissata la data

Nella stessa giornata ma di pomeriggio, alle ore 16.30, saranno celebrati anche i funerali di Maria Brigida Pesacane, cognata di Cammissa, uccisa con 5 colpi di pistola a distanza di pochi minuti, sempre dal suocero, Raffaele Caiazzo. La celebrazione avverrà nella chiesa Santa Maria delle Grazie a Melito. Per Maria Brigida, il comune, commissariato, non ha autorizzato il corteo per motivi di ordine pubblico.

La Procura intanto ha conferito l’incarico al medico legale per gli esami autoptici presso l’ospedale di Giugliano in Campania. Entrambe le vittime, secondo i primi accertamenti, sarebbero morte dopo essere stati feriti da colpi di pistola. Cammisa sarebbe stato raggiunto, secondo le prime ricostruzioni, da 7 proiettili. Maria Brigida da 5. Gli investigatori cercano ancora l’arma del delitto. I carabinieri hanno ritrovato e sequestrato il cellulare di Caiazzo, dal quale potrebbero emergere elementi utili a chiarire il quadro indiziario.

L’omicidio sarebbe avvenuto per questioni familiari. Il 44enne era ossessionato per una presunta relazione extraconiugale tra i due cognati, sposati con i due suoi figli. Inoltre pare che Caiazzo si fosse invaghito della 24enne.