Napoli. Il quartiere di Chiaiano piange la scomparsa di Lucia Bocchetti. La giovane di 24 anni era affetta da un brutto male contro il quale ha combattuto fino alla fine. Dopo aver appreso la terribile notizia, è partito il tam tam sui social da parte di amici e parenti. In molti la ricordano come una ragazza solare, gentile e sempre disponibile con il prossimo.

Lutto a Napoli, Lucia stroncata da un brutto male: aveva 24 anni

“Ancora non riesco a pensarci che una ragazza così forte come te non ce l’ha fatta contro quel brutto male, ti voglio ricordare come una ragazza sempre con il sorriso”, è il commento di Francesca.

“L’ultima volta che ci siamo viste è stato un anno fa. Mi hai guardata, mi hai sorriso e mi hai abbracciata forte.. in un attimo, tutti quegli anni che ci dividevano, sono diventati il nulla più totale. Non riuscivo a smettere di guardarti. Ti guardavo con ammirazione: così bella, così forte, così radiosa. Non c’è una sola persona che non ha un bel ricordo di te, non si può non spendere una parola per la magnifica persona che sei sempre stata. Oggi hai lasciato un vuoto nel cuore di tutti noi…Riposa in pace stella!”, scrive Martina.

Tra i messaggi di cordoglio, c’è anche quello del consigliere della VIII Municipalità di Napoli, Amleto De Vito: “Apprendo dai social della scomparsa di una nostra giovane concittadina di Chiaiano. Stavi combattendo con coraggio e determinazione contro un brutto male che non ti ha dato tregua. Ho impressa la forza e l’energia che trasmettevi ogni volta che ti incontravo per strada. Ricordo le battaglie fatte per il tuo nipotino. Ricordo il tuo sorriso sempre sulle labbra. Certe notizie, certe tragedie non dovrebbero mai accadere. Ci hai distrutto come comunità chiaianese. Mi hai lasciato senza parole. Sono convinto che sarai tra gli angeli del paradiso, perché non c’è spiegazione per la morte di un giovane, di un bambino o di un’anima buona che improvvisamente lascia questa vita terrena con tanta sofferenza e dolore. Condoglianze alla famiglia e a tutti i cari della giovane Lucia”.