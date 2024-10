La comunità di Bacoli è sotto shock per la scomparsa di Davide Iovine, 43 anni, deceduto in seguito a un incidente stradale avvenuto in via Montegrillo.

Lutto a Bacoli, perde il controllo della moto: Davide muore sul colpo

L’uomo, molto conosciuto in città, era alla guida della sua motocicletta quando, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo, cadendo rovinosamente sull’asfalto. Insieme a lui, a bordo della moto, viaggiava anche una ragazza di 36 anni.

Sul luogo dell’incidente sono giunti immediatamente i sanitari del 118, che hanno cercato di prestare soccorso ai due coinvolti. Tuttavia, nonostante la rapidità dell’intervento, Davide Iovine è deceduto sul colpo. La donna che era con lui, rimasta ferita, è stata trasportata all’Ospedale del Mare, dove si trova attualmente ricoverata; fortunatamente, le sue condizioni non destano preoccupazione e non sarebbe in pericolo di vita.

I carabinieri, intervenuti sul posto per i rilievi, stanno conducendo le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente e comprendere le cause che hanno portato alla perdita di controllo della moto. La salma di Davide è stata messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per ulteriori accertamenti.

Una città in lutto

Sui social si sono susseguiti numerosi messaggi di cordoglio. Tra questi, anche il toccante messaggio del sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione: “Bacoli piange la scomparsa del giovane Davide, 43 anni, morto in un tragico incidente stradale avvenuto, questa notte, nella nostra città. È una notizia che ha scosso tutta la comunità. Ci stringiamo forte al dolore della famiglia, degli amici. E siamo vicini a quanti sono coinvolti nell’incidente. Addio, Davide. Possa tu riposare in pace.”