Ludovica Valli è una nota influencer, sorella di Beatrice ed Eleonora. E’ stata tronista nel programma Uomini e donne, scegliendo il corteggiatore Fabio Ferrara.

Vediamo nel dettaglio maggiori informazioni in merito alla sua vita privata e professionale.

Ludovica Valli: chi è, età, sorelle, altezza, tatuaggi

Ludovica Valli nasce il 2 Marzo 1997, sotto il segno dei Pesci, in un piccolo paesino della provincia di Reggio Emilia. Cresce con le sue due sorelle, Beatrice ed Eleonora, e la madre, mentre il padre le abbandona quando erano piccole. E’ alta 170 cm e pesa 59 kg.

Ludovica ha sempre sofferto per la sua assenza ed è per questo che vede il resto della sua famiglia come un vero e proprio punto di riferimento. È molto legata alle sorelle e alla nonna Rena.

Ludovica Valli infatti ha diversi tatuaggi. I più vistosi sono “Tonno” sul braccio sinistro, realizzato quando viveva in Spagna e versava in condizioni economiche non proprio floride, mangiando tutti i giorni per risparmiare scatolette di tonno. Su una coscia, ha tatuato “Mi piegherò ma non mi spezzerò” in latino. Sul braccio destro, la parola “otto”, numero legato alla nonna. Ha rivelato, infatti, che, quando viaggiavano insieme, spesso si ritrovavano il numero 8. All’età di 17 anni, Ludovica Valli si tatua sull’addome la frase “Astenetevi dal giudicare, siamo tutti peccatori”.

Ludovica Valli: Uomini e donne

Nel 2015, Ludovica Valli partecipa nelle vesti di tronista all’edizione di Uomini e Donne 2015/2016. Subito, scatta la scintilla con Fabio Ferrara, che diventerà poi la sua scelta. Insieme, decidono di prendere parte a Temptation Island, docu-reality condotto da Filippo Bisciglia.

La coppia partecipa con l’obiettivo di mettere alla prova il loro amore, anche perché Ludovica non si è mai fidata di Fabio: al termine della trasmissione, decidono di separarsi definitivamente.

Ludovica Valli è sempre stata al centro delle critiche del web a causa dei presunto interventi di chirurgia estetica a cui si è sottoposto. Ha infatti deciso di effettuare un intervento al seno per aumentarlo di volume e, secondo alcuni rumors, sarebbe intervenuta anche su labbra, zigomi e mandibola.

Ludovica Valli: fidanzato, figli

Ludovica è stata fidanzata con Fabio Ferrara: la loro relazione, al termine del programma Uomini e donne, è terminata in breve tempo. La Valli ha avuto diverse relazioni in passato: nell’estate 2018, è stata legata al personal trainer Federico Accorsi, ha avuto poi una relazione con il cantante Briga, noto per la sua partecipazione a “Amici” di Maria De Filippi e con il calciatore del Bologna Antonio Mirante. Attualmente, Ludovica è impegnata con Gianmaria De Gregorio, agente immobiliare di Ibiza con il quale ha avuto una figlia di nome Anastasia che ha compiuto un anno l’8 marzo.

Ludovica Valli: Instagram

Su Instagram, la Valli è seguita da circa 1,8 milioni di followers, con cui ama condividere scatti inerenti alla sua vita privata e professionale.