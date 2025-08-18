La Campania celebra la fortuna con il gioco del Lotto e il 10eLotto.

Lotto: ad Aversa, Pozzuoli e Napoli centrate vincite per oltre 230mila euro

Nel concorso di giovedì 14 agosto, come riportato da Agipronews, la vincita più alta arriva da Aversa (Caserta), con sei ambi, quattro terni e una quaterna per un totale di 62.500 euro in via Generale Armando Diaz. Sempre nello stesso concorso, un terno da 45.000 euro è stato centrato a Pozzuoli, in provincia di Napoli, in via Cosenza.

Ancora più ricca l’estrazione successiva: a Napoli, in via Angelo Camillo De Meis, sei ambi, quattro terni e una quaterna hanno fruttato 124.750 euro. Complessivamente, l’ultimo concorso ha distribuito oltre 6 milioni in tutta Italia.

Anche il 10eLotto ha premiato la regione: 22.500 € ad #Aversa, 18.500 € a Pietramelara e due vincite da 10.000 € a Saviano, per un totale di oltre 60.000 € in Campania.