Tiene ancora banco la questione loculi a Giugliano. Questa mattina a sollevare il caso il consigliere di minoranza Sequino che in un post ha scritto: “Il nostro assessore Tartarone nel 2019, già con la delega al cimitero, annunciava che in 6 mesi, un anno i giuglianesi che ne avrebbero fatto richiesta avrebbero avuto un loculo dove seppellire i propri cari. Siamo nel 2023, l’assessore è di nuovo Tartarone, la delega è sempre la stessa. Ma dei loculi neppure l’ombra. Nel mentre sono trascorsi anni di bugie nei confronti dei cittadini che hanno dato i propri soldi al Comune e quest’amministrazione non ha fatto altro che prenderli in giro dando di volta in volta scadenze non rispettate. Sindaco, ammetta questo ennesimo fallimento suo e della sua giunta e abbia rispetto per i vivi e per i morti che attendono degne sepolture”.