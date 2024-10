La sosta dedicata alle nazionali non ha portato buone notizie per il Napoli: a fermarsi per infortunio è stato Stanislav Lobotka. L’esito degli esami strumentali ha evidenzioato una Distrazione del semitendinoso per Stanislav Lobotka, ko in Nazionale: quando torna dall’infortunio il centrocampista del Napoli.

Dovrebbe stare fuori 20 giorni

Il centrocampista, nello specifico, ha rimediato un problema muscolare che lo ha costretto al cambio nel finale di Azerbaigian-Slovacchia, match vinto dagli ospiti col risultato di 1-3.

Conte dovrà così rinunciare al suo metronomo nei prossimi impegni del Napoli, alle prese col solo campionato da affrontare in virtù dell’assenza nelle competizioni. Lobotka dovrebbe essere ritornare per a disposizione per il Tour de Force del Napoli a Novembre quando gli azzurri sfideranno, Milan, Atalanta, Inter e Roma.