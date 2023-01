È bastato uno sguardo di troppo per riscaldare gli animi, già provati per la perdita di un caro parente, durante un funerale. Una discussione che ha rischiato di finire in rissa, se non fossero intervenuti alcuni presenti.

Lite durante un funerale nel Casertano: animi accesi per uno sguardo di troppo

I fatti a Piedimonte Matese, in provincia di Caserta. Come riporta Casertace, due uomini avrebbero discusso animatamente nel bel mezzo della cerimonia funebre, per una banale provocazione.

Mentre la famiglia piangeva il caro defunto, i due si sono scambiati epiteti indicibili, accuse reciproche, arrivando quasi alle mani. Fondamentale si è rivelato l’intervento dei presenti che ha evito che la situazione degenerasse: alcune persone, infatti, avrebbero invitati i due a calmarsi in rispetto del defunto e della famiglia. Per fortuna la calma è ritornata poco dopo, con l’uno che ignorava l’altro. La cerimonia, quindi, è proseguita senza che ci fossero intoppi e colpi di scena inattesi.