Avanti senza gloria. Ma con un urlo che squarcia la notte azzurra e ci dà gioia, sa di liberazione, ci regala perfino un briciolo di speranza. Eravamo sull’orlo del baratro. Noi, i campioni d’Europa, a un passo dalla seconda sconfitta in tre partite: dopo essere stati surclassati dalla Spagna dei giovani, anche la Croazia dei vecchi era sul punto di batterci.

L’Italia trova gli ottavi all’ultimo respiro, sabato alle 18 sfida alla Svizzera

Avevamo già preso la matita in mano, stavamo cominciando a fare i conti: e ora come possiamo qualificarci tra le migliori terze? Al 98’ di una partita confusa e strana, quando tutto sembrava finito, un’iniziativa coraggiosa e disperata di Calafiori e un tocco magico di Zaccagni hanno preso per i capelli l’Italia e l’hanno rimessa in piedi. Barcollante, certo, ma in piedi.

Grazie al pareggio di Zaccagni arrivato in extremis contro la Croazia, l’Italia ha staccato il pass per gli ottavi di finale dell’Europeo. Gli azzurri affronteranno la Svizzera, arrivata seconda nel girone A dopo il pareggio subito al 92′ contro la Germania. Una nazionale molto ostica, che è imbattuta da sette partite e che contro la formazione di Nagelsmann ha dimostrato di poter dare filo da torcere a tutti quanti.