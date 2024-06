È il giorno di Spagna-Italia, gara che potrebbe essere già decisiva per le sorti nella manifestazione degli azzurri di Luciano Spalletti. Si gioca a Gelsenkirchen alle 21 , con il CT intenzionato a confermare lo stesso undici che ha battuto l’Albania al debutto.

Spalletti conferma l’undici che ha battuto l’Albania

Anche nel corso della mattinata, Spalletti ha provato la stessa formazione schierata nella gara d’esordio contro l’Albania. Il ct, durante le prove sulle palle inattive in vista del match contro la Spagna di stasera, ha utilizzato gli stessi 11 mandati in campo per la prima partita contro gli albanesi. Queste le notizie dal ritiro degli azzurri, a poche ore dalla riunione tecnica in cui Spalletti comunicherà la formazione ai suoi ragazzi

Euro 2024, Spagna-Italia: le probabili formazioni

Spagna (4-3-3, probabile formazione): Unai Simon; Carvajal, Nacho, LeNormand, Cucurella; Pedri, Rodri, Fabian Ruiz; Yamal, Morata, Nico Williams. Allenatore: Luis De La Fuente.

Italia (4-2-3-1, probabile formazione): Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco; Jorginho, Barella; Chiesa, Cristante, Pellegrini; Scamacca. Allenatore: Luciano Spalletti.