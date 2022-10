Listeria: non solo wurstel, uomo muore dopo aver mangiato latticini

Un altro decesso riconducibile alla listeriosi. Questa volta i fatti sono accaduti a Campobasso dove un uomo di 75 anni è deceduto dopo aver mangiato un latticino, probabilmente ricotta.

Allarme listeriosi, un altro decesso in Italia

Ad anticipare la notizia è l’Ansa. Come riporta l’agenzia di stampa, le condizioni dell’uomo erano da subito apparse molto gravi anche a causa di alcune patologie pregresse. È stato immediatamente ricoverato in Terapia intensiva al Cardarelli di Campobasso, dove è deceduto dopo diversi giorni. Sul caso è stata avviata una verifica dell’ufficio Igiene per risalire al tipo di alimento all’origine del contagio. Con questo caso salgono a 4 le vittime legate alla listeria nelle ultime settimane in Italia, anche se non tutte accomunate dalla stessa fonte di contaminazione.

Intanto, il ministero della Salute ha pubblicato un nuovo richiamo per possibile presenza di listeria monocytogenes riguarda i pancake al cioccolato di marchio Bernard Jarnoux Crepier. L’azienda, con sede a Lamballe, in Francia, in data 6 ottobre, ha disposto il richiamo dal mercato del lotto 256 del prodotto, venduto in confezione da 6, per rischio microbiologico legato alla listeria.

Listeriosi, i cibi da evitare

I cibi incriminati, oltre ai wurstel, possono essere prodotti caseari, verdure crude, carni o, in particolare, cibi refrigerati che non richiedono alcuna cottura prima di essere mangiati.