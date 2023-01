Finora sono quattro i casi di legionella che si registrano in Cilento nelle ultime settimane. Tutti episodi con origini diverse, non collegati tra loro, e che in due casi hanno trovato la morte due donne.

Legionella in Campania, 4 casi accertati: due donne sono decedute

A darne notizia è Il Mattino. La prima – 64 anni, originaria di Paestum – è deceduta all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania, colpita da una polmonite da legionellosi dopo un ricovero in una struttura di Arezzo.

Non ce l’ha fatta anche una sessantenne di Castellabate, giunta al San Luca con febbre alta e difficoltà respiratoria. La donna, come la vittima di Paestum, è deceduta poco dopo giorni il suo arrivo in ospedale. Subito l’ufficio di Prevenzione collettiva dell’Asl di Salerno competente per territorio ha avviato le indagini di rito per risalire al contagio. A quanto pare la donna si sarebbe ammalata dopo essere stata ospitata in un appartamento di Agropoli.

Tra i contagiati c’è anche un uomo residente a Casal Velino. Secondo quanto ricostruito, il paziente avrebbe contratto la legionella in una struttura di accoglienza di Genova dove era andato ad accompagnare il figlio malato. Anche in questo caso sono partiti gli accertamenti che hanno consentito di appurare che l’uomo era stato contagiato utilizzando l’acqua della casa di accoglienza. Per fortuna il paziente sta bene: ha superato la fase acuta della malattia e potrà tornare alla routine quotidiana.

L’Asl locale ha infine registrato un altro caso di un paziente che avrebbe contratto il batterio della legionella in una struttura turistica all’esterno. In tutti i casi, i sanitari dell’ospedale San Luca hanno avviato subito l’iter non solo per curare i pazienti ma anche scongiurare il contagio. Allertata anche l’azienda sanitaria locale, sono partite le indagini per risalire all’origine del contagio.