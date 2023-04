Era di Recale Tommaso Guliersi. L’uomo, 58 anni, è morto davanti agli occhi dei colleghi stroncato da un malore improvviso mentre prestava servizio presso la Questura di Lecce.

Malore killer in Questura, muore poliziotto di 58 anni

“Affidabile e rigoroso”, come veniva definito dagli altri agenti, nel pomeriggio di martedì 4 aprile, Tommaso era all’interno degli uffici e stava stilando un documento quando si è sentito male e si è accasciato a terra. I colleghi hanno immediatamente chiamato i soccorsi, ma per lui non c’è stato niente da fare. I sanitari hanno potuto constatarne solo il decesso.

Il 58enne lascia moglie e due figli. La tragedia si è consumata alla presenza dei colleghi mentre l’agente stava scrivendo la relazione di servizio prima di completare il proprio turno. Avviate delle indagini da parte della Procura di Lecce per accertare le cause del decesso. Al momento la salma del 58enne, è trattenuta presso la camera mortuaria dell’ospedale Vito Fazzi. Sotto shock colleghi e familiari. La notizia è piombata a Racale, piccolo comune del Salento di cui era originario, come un fulmine a ciel sereno.