Si era reso irreperibile per 6 mesi. A porre fine alla fuga di Christian Porro, 34 anni, latitante dal luglio scorso, sono stati i Carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Napoli.

Latitante da 6 mesi, arrestato a Napoli: era in una banda che rapinava Rolex

L’uomo deve scontare 11 anni, 7 mesi e 15 giorni di reclusione per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di rapine. Porro, infatti, ha commesso numerosi raid: suo principale obiettivo Rolex e altri orologi di lusso, sottratti ai malcapitati anche sotto la minaccia di armi da fuoco.

I militari dell’Arma sono riusciti a rintracciare il 34enne grazie a una serrata indagine, che si è avvalsa anche del cosiddetto web patrolling. Attraverso la localizzazione dello scooter attualmente in uso, inoltre, è stata tracciata una mappa dei suoi principali spostamenti. Tra le strade più percorse, quelle che circondano la rampa autostradale di corso Malta. Gli uomini della Benemerita hanno così predisposto una manovra di accerchiamento, precludendogli qualsiasi via di fuga. L’uomo ha tentato una fuga disperata provando a forzare il posto di controllo. Finito in manette, è stato condotto nel carcere di Poggioreale.