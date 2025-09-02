L’Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord annuncia il varo, dopo un’importante opera di manutenzione straordinaria e ammodernamento, dell’idroambulanza dedicata al soccorso marittimo e al trasporto urgente di pazienti per l’isola d’Ischia.

L’ASL Napoli 2 Nord potenzia la sanità insulare: varata l’idroambulanza per l’isola d’Ischia

L’imbarcazione è stata oggetto di interventi strutturali e di sicurezza che hanno incluso, tra l’altro, la sostituzione del motore, con l’obiettivo di garantire un servizio di emergenza-urgenza sempre più efficiente e sicuro per la popolazione ischitana e per i numerosi flussi turistici.

L’operazione, conclusa in tempi rapidi, si inserisce nel più ampio piano strategico della Direzione Generale volto a rafforzare la sanità nelle aree insulari. Il varo odierno rappresenta la concreta attuazione degli impegni presi dalla Dott.ssa Monica Vanni, Direttore Generale dell’ASL Napoli 2 Nord, in occasione della sua recente visita sull’isola.

Durante il suo “battesimo” istituzionale, il Direttore Vanni ha avuto modo di toccare con mano le specificità del territorio, avviando un dialogo costruttivo con il personale medico-sanitario e le autorità locali per identificare le priorità d’intervento.

Questa idroambulanza va ad affiancare quella già in servizio e dedicata all’isola di Procida, a testimonianza di una strategia che mette al centro le esigenze di assistenza delle aree insulari. “Investire in servizi dedicati alle nostre isole non è una scelta, ma un dovere per un’Azienda Sanitaria che intende rispondere in maniera efficace alle esigenze dei propri cittadini,” ha dichiarato la Dott.ssa Monica Vanni. “Il nostro impegno non si limita all’ospedale, ma si estende al potenziamento della rete territoriale e dei mezzi di soccorso, cruciali per garantire equità e tempestività di cura a tutti.”

L’ASL Napoli 2 Nord conferma la sua attenzione costante verso le comunità di Ischia e Procida, con l’obiettivo di migliorare la qualità dei servizi sanitari e la sicurezza dei trasporti urgenti, in particolare durante i periodi di alta affluenza.