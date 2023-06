Nel Lago Patria continuano gli scarichi abusivi. Nei giorni scorsi, ignoti avevano chiuso la foce per non far arrivare i liquami nel mare tra Varcaturo ed Ischitella. Siamo stati sul posto col presidente dell’ente riserva Giovanni Sabatino ed il parlamentare Francesco Emilio Borrelli.

Per il canale tra i comuni di Giugliano e Castel Volturno resta il problema della manutenzione idraulica ma permangono soprattutto criticità per l’inquinamento ambientale, con un impatto importante per la balneabilità del litorale domitio.”Nessuno può decidere di chiudere la foce, provocando danni al lago. – dicono Borrelli e Sabatino – Piuttosto servirebbe una mappatura degli scarichi che finiscono nei canali che confluiscono qui dopo aver attraversato diversi chilometri. Gli scarichi fognari domestici ci sono ancora ma la pandemia ci ha dimostrato che il grande problema sono quelli industriali e di attività commerciali non in regola che continuano a non rispettare l’ambiente”.

