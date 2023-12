Nel corso di serrate indagini condotte dai carabinieri della Stazione di Pietramelara, provincia di Caserta, è stata individuata e denunciata la coppia responsabile dei furti perpetrati in un cantiere edile locale nei giorni 5 e 6 dicembre scorsi.

Ladri napoletani in trasferta: furto da 15mila euro in un cantiere

La pronta segnalazione del responsabile di un’azienda immobiliare ha consentito agli inquirenti di avviare tempestive azioni di indagine. Grazie all’analisi dei filmati provenienti dalle telecamere di sorveglianza e alle informazioni fornite da testimoni, i militari dell’Arma sono riusciti a risalire all’identità dei due malviventi: un uomo di 49 anni e un altro di 34, entrambi provenienti dalla provincia di Napoli. I due si sono introdotti di nascosto nel cantiere durante le ore pomeridiane e notturne, sfruttando l’assenza degli operai, e hanno asportato ponteggi in metallo, attrezzi da lavoro e materiale vario dal valore complessivo di oltre 15.000,00 euro.

Le ricerche sono ancora in corso per individuare la refurtiva, che è stata prontamente caricata sul cassone di un furgone con cui i ladri si sono dati alla fuga. Entrambi i colpevoli sono stati denunciati in stato di libertà e dovranno rispondere dell’accusa di furto aggravato in concorso.